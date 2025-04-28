Анестезіолог, через яку помер 5-річний коломиянин, працювала з “липовою” кваліфікацією

У Львові судитимуть лікарку, чия неналежна виконання професійних обов’язків під час лікування зубів призвела до смерті п’ятирічного Велеса Пашника.

Як розповіли у поліції Львівської області, у грудні 2023 року, в одну із львівських стоматологічних клінік для лікування зубів у свого 5-річного сина звернулась жителька Львова, пише Бліц-Інфо.

“Для знеболення лікар-анестезіолог провела дитині загальну анестезію. Під час операції з видалення зубів та лікування карієсу, яку проводив лікар-стоматолог, у пацієнта критично знизився рівень сатурації, припинилось дихання та в подальшому – зупинилось серце. Анестезіолог намагалась провести реанімаційні заходи, проте це не допомогло. Хлопчика доставили до однієї з львівських лікарень, але врятувати йому життя медики не змогли – за кілька тижнів він помер”,- кажуть у поліції.

Під час досудового розслідування поліцейські також встановили, що насправді лікар-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми, проте вона підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, внаслідок чого незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України, ч.5 ст.27 – ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України та ст.138 (Незаконна лікувальна діяльність) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій – позбавлення волі на строк до п’яти років.