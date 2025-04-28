Гурт Діти Фрістайла зіграють в Івано-Франківську нову концертну програму

14 травня о 19.00 у Філармонії із новою україномовною програмою виступить гурт “Діти Фрістайла”.

Колектив підготував для прихильників як улюблені пісні – “Ревную”, “Обійму-Поцілую”, “Жорстока любов”, так і нові композиції зі свого репертуару – “Чорнобаївка”, “Горить москва”, “Ленд Ліз”, “Нравиться не нравиться”. І звісно ж, багато інших музичних робіт, створених для підняття бойового духу наших захисників і захисниць.

“Частина виручених коштів із концертів буде спрямована на підтримку ЗСУ, тому ваш візит — це не лише гарний вечір, а й внесок у нашу спільну перемогу!

Чекаємо на вас!”, – запрошують організатори VINIL concert agency.

Квитки вже за посиланням:

https://vinil.agency/events/diti-fristajla-started-on-05-14-2025

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