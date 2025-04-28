ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Гурт Діти Фрістайла зіграють в Івано-Франківську нову концертну програму
Диван на коліщатках в темній вітальні

Гурт Діти Фрістайла зіграють в Івано-Франківську нову концертну програму

Автор: Ігор Василик
28/04/2025 23:10
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

14 травня о 19.00 у Філармонії із новою україномовною програмою виступить гурт “Діти Фрістайла”. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Колектив підготував для прихильників як улюблені пісні – “Ревную”, “Обійму-Поцілую”, “Жорстока любов”, так і нові композиції зі свого репертуару – “Чорнобаївка”, “Горить москва”, “Ленд Ліз”, “Нравиться не нравиться”. І звісно ж, багато інших музичних робіт, створених для підняття бойового духу наших захисників і захисниць.

“Частина виручених коштів із концертів буде спрямована на підтримку ЗСУ, тому ваш візит — це не лише гарний вечір, а й внесок у нашу спільну перемогу!

Чекаємо на вас!”, – запрошують організатори VINIL concert agency.

Квитки вже за посиланням: 

https://vinil.agency/events/diti-fristajla-started-on-05-14-2025

Реклама