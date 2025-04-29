Які заходи зможуть відвідати франківці на День міста: програма

З 6 по 11 травня Івано-Франківськ відзначатиме 363-ю річницю свого заснування. Протягом цих днів у місті проводитимуться різноманітні благодійні заходи.
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Про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків.
Усі заходи, заплановані на честь 363-ї річниці Івано-Франківська, матимуть благодійний характер — зібрані кошти будуть передані на підтримку військових.
Програма заходів:
6 травня (вівторок):
- 18:00 – Благодійна вистава “Тигролови” у драмтеатрі (за мотивами роману Івана Багряного, режисер Сергій Павлюк);
- 20:00 – Кіно просто неба на міському озері (центральний вхід).
7 травня (середа):
- 10:00–19:00 – Ярмарок ветеранських бізнесів (вул. Дмитра Вітовського);
- 12:00 – Інтерактивна екскурсія та історична вікторина (сквер біля краєзнавчого відділу Центральної бібліотеки, вул. Мазепи, 1);
- 12:00 – Вулична фотосесія за донат “Один кадр — тисячу слів вдячності” (Міський парк, біля літньої сцени);
- 13:00–16:00 – Майстер-клас з кування (Павільйон Ковалів, Бастіон);
- 14:00 – Творча зустріч з авторами серії книг “Моє місто” та встановлення Рекорду України (Краєзнавчий музей);
- 15:00 – Флешмоб “Незламні! Вартові міста!” і благодійний ярмарок (площа Ринок);
- 15:00 – Інсталяція “Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі” (Вічевий майдан);
- 16:00 – Мистецька програма муніципальної капели бандуристів (літня сцена парку);
- 17:00 – Музичний проєкт “Мати” Київського театру оперети (драмтеатр, вхід за запрошеннями);
- 19:00 – Концерт академічного симфонічного оркестру обласної філармонії (Палац Потоцьких).
8 травня (четвер):
- 10:00 – Театральні екскурсії до Дня міста та річниці відкриття музею “Місто і зброя”;
- 13:00 – Театр-студія “Жива історія” (територія Палацу Потоцьких);
- 16:00 – Квест “Таємниці Станіславова” (старт від міської ради, вул. Грушевського, 21).
9 травня (п’ятниця):
- Мистецька програма “Матері, що народжують Героїв” (вшанування матерів полеглих та зниклих безвісти Героїв). Час і місце не розголошується з міркувань безпеки.
10 травня (субота):
- 10:00 – Велопробіг: вул. Незалежності — Лепкого — Мулика — Грушевського — Вагилевича — Січових Стрільців — Мазепи — заїзд на міське озеро з вулиці Савича, навколо озера, фініш — станція прокату човнів.
11 травня (неділя):
- 12:00 – Таємнича екскурсія від мера (старт від Ратуші);
- 15:00 – Відкриття будинку культури в селі Радча;
- 16:00 – Мистецька програма “Цвіт талантів Івано-Франківська” (площа Ринок);
- 16:00 – Виступ муніципального оркестру народної музики “Рапсодія” та муніципального тріо бандуристок “Мальви” (літня сцена міського парку).