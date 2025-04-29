За минулу добу ворог втратив понад тисячу військових

За минулу добу російські загарбники втратили на фронті 1160 піхотинців та 296 одиниць різної військової техніки.
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Про це в понеділок, 29 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 950860 (+1060) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10728 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 22352 (+14)
- артилерійських систем ‒ 27080 (+42)
- РСЗВ ‒ 1373 (0)
- засоби ППО ‒ 1146 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34177 (+94)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46432 (+140)
- спеціальна техніка ‒ 3860 (0)