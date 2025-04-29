За минулу добу ворог втратив понад тисячу військових

За минулу добу російські загарбники втратили на фронті 1160 піхотинців та 296 одиниць різної військової техніки.

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Про це в понеділок, 29 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно становлять: