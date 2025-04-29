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За минулу добу ворог втратив понад тисячу військових
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу ворог втратив понад тисячу військових

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 07:57
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За минулу добу російські загарбники втратили на фронті 1160 піхотинців та 296 одиниць різної військової техніки.

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Про це в понеділок, 29 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 950860 (+1060) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10728 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 22352 (+14)
  • артилерійських систем ‒ 27080 (+42)
  • РСЗВ ‒ 1373 (0)
  • засоби ППО ‒ 1146 (+1)
  • літаків ‒ 370 (0)
  • гелікоптерів ‒ 335 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34177 (+94)
  • крилаті ракети ‒ 3196 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46432 (+140)
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (0)
Орієнтовні втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25