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Дівчина пише за столом з фіалками на столі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Юна письменниця з Івано-Франківська отримала стипендію Президента України

Автор: Оксана Марушкевич
17/04/2025 14:27
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Учениця Ліцею № 10 Івано-Франківської міської ради Школьна Богдана, учениця 11-А класу, отримала стипендію Президента України для молодих письменників та митців у 2025 році.

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Пише Правда.іф з посиланням на Вікторію Дротянко

Богдана — молода письменниця, яка вже зараз вражає своїм талантом, наполегливістю і любов’ю до слова. Це визнання — не випадковість, а заслужений результат її творчої праці.

“Пишаємось нашою молоддю. Нехай ця стипендія стане лише першим кроком до великих літературних звершень”, – каже посадовиця