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У Франківську п'яний водій "Пежо" втікав від поліції. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську п’яний водій “Пежо” втікав від поліції. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 14:47
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16 квітня, близько 19:00, екіпаж сектору реагування патрульної поліції отримав повідомлення про порушення Правил дорожнього руху.

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Правоохоронці оперативно виїхали на місце події та невдовзі виявили автомобіль «PEUGEOT 207», що підпадав під орієнтування. Водій проігнорував законну вимогу поліцейських про зупинку та спробував втекти, інформує обласна поліція.

Під час переслідування поліцейські наздогнали транспортний засіб. Після зупинки водій та пасажир вийшли з автомобіля та забігли на територію приватного домоволодіння. На вимогу покинути приватну територію вони не відреагували, чинили злісну непокору та шарпали інспекторів за формений одяг, у зв’язку з чим поліцейські застосували спеціальні засоби.

Автомобіль поліції поруч із сірим автомобілем

Правоохоронці встановили особу водія. Ним виявився 31-річний мешканець обласного центру, який не мав посвідчення водія та перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від проходження медичного освідування чоловік відмовився.

Поліцейський затримує підозрюваного на вулиці в Україні.