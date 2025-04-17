В Івано-Франківську затримали чоловіка, який стріляв у поліцейського

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомлено про підозру 36-річному місцевому мешканцю за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч.2 ст. 345 КК України).

Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області

“За даними слідства, підозрюваний, під час проведення працівником поліції слідчих дій, здійснив постріл в його сторону, спричинивши останньому легкі тілесні ушкодження. Після цього втік з місця події, але згодом його затримали правоохоронці”, – йдеться у дописі .

За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.