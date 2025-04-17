Відомо, хто став найкращим двірником Івано-Франківська

Олександр Бондаренко, який працює у 23 Ліцеї – «Найкращий двірник Івано-Франківська 2025».

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Мер привітав переможця конкурсу і вручив грамоту.

“І ще мав приємність відзначити за сумлінну працю всіх учасників конкурсу. Нагадаю, подавали кандидатів і голосували за них самі містяни. Тож для багатьох з них відзнака стала несподіванкою

Приємно, що наші мешканці помічають сумлінну та важку роботу тих, хто тримає наше місто в чистоті. Люди фізичної праці завжди заслуговують на нашу особливу увагу. В цей непростий час від вашої роботи залежить дуже багато. Дякуємо вам, поважаємо, цінуємо”, – йдеться у дописі