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Двоє чоловіків тримають грамоту у приміщенні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, хто став найкращим двірником Івано-Франківська

Автор: Оксана Марушкевич
17/04/2025 15:34
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Олександр Бондаренко, який працює у 23 Ліцеї – «Найкращий двірник Івано-Франківська 2025».

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Мер привітав переможця конкурсу і вручив грамоту.

Група людей з нагородами в приміщенні.

“І ще мав приємність відзначити за сумлінну працю всіх учасників конкурсу. Нагадаю, подавали кандидатів і голосували за них самі містяни. Тож для багатьох з них відзнака стала несподіванкою

Приємно, що наші мешканці помічають сумлінну та важку роботу тих, хто тримає наше місто в чистоті. Люди фізичної праці завжди заслуговують на нашу особливу увагу. В цей непростий час від вашої роботи залежить дуже багато. Дякуємо вам, поважаємо, цінуємо”, – йдеться у дописі

Чоловік вручає жінці нагороду на засіданні
Вручення подяки у Івано-Франківську
Вручення нагороди жінці, отримання квітки
Чоловік отримує нагороду на заході в офісі.
Вручення грамоти і троянди жінці в мерії.
Вручення подяки в залі засідань комітету.
Вручення подяки в Івано-Франківській міській раді.
Двоє чоловіків тримають нагороду в кабінеті.
Вручення подяки в офісі на тлі герба.
Вручення подяки в офісі Івано-Франківська.
Вручення подяки двом чоловікам в офісі ради.
Чоловіки з подякою в офіційній обстановці.
Вручення грамоти жінці у залі засідань
Вручення нагороди в залі засідань міської ради.