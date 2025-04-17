Вбивство 19-річного франківця: поліція висунула підозру третьому підлітку

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області інкримінують трьом неповнолітнім вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Двом 14-річним фігурантам, яким підозру оголосили вчора, суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід третьому підозрюваному оберуть найближчим часом.

Нагадаємо, 16 квітня близько 02:00 ночі поліцейські виявили 19-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

В ході слідчих дій встановлено, що троє підлітків завдали загиблому численних ножових поранень та намагалися приховати його тіло на околиці Івано-Франківська.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі обґрунтовано підозрюють трьох підлітків в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю.