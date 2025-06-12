Юрій Андрухович серед фіналістів на здобуття Міжнародної літературної премії імені Нойштадта

Журнал World Literature Today оголосив фіналістів на здобуття Міжнародної літературної премії імені Нойштадта 2026 року. До списку увійшов франківський письменник Юрій Андрухович.
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Про це пише Правда з посиланням на “Український тиждень”.
Ця престижна нагорода присуджується за значний внесок у світову літературу і вважається своєрідним орієнтиром для Нобелівської премії.
Номінантами на здобуття Нойштадтської премії 2026 року, яка передбачає грошову винагороду у розмірі 50 тисяч доларів, стали:
- Юрій Андрухович «Зміна декорацій» (поетична збірка);
- Еліф Батуман «Одержимі»;
- Мей-мей Берсенбрюґґе «Трактат про зірки»;
- Роберт Олен Батлер «Відпочиньте»;
- Сафія Ельхілло «Січневі діти»;
- Матіас Енар «Розкажи їм про битви, королів і слонів»;
- Ібрагім Насралла «Час білих коней»;
- Йоко Тавада «Посланець»;
- Джесмін Ворд «Співай, непохований, співай».