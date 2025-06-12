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Юрій Андрухович серед фіналістів на здобуття Міжнародної літературної премії імені Нойштадта
Диван на коліщатках в темній вітальні

Юрій Андрухович серед фіналістів на здобуття Міжнародної літературної премії імені Нойштадта

Автор: Олег Мамчур
12/06/2025 20:02
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Журнал World Literature Today оголосив фіналістів на здобуття Міжнародної літературної премії імені Нойштадта 2026 року. До списку увійшов франківський письменник Юрій Андрухович.

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Про це пише Правда з посиланням на “Український тиждень”.

Ця престижна нагорода присуджується за значний внесок у світову літературу і вважається своєрідним орієнтиром для Нобелівської премії.

Номінантами на здобуття Нойштадтської премії 2026 року, яка передбачає грошову винагороду у розмірі 50 тисяч доларів, стали:

  • Юрій Андрухович «Зміна декорацій» (поетична збірка);
  • Еліф Батуман «Одержимі»;
  • Мей-мей Берсенбрюґґе «Трактат про зірки»;
  • Роберт Олен Батлер «Відпочиньте»;
  • Сафія Ельхілло «Січневі діти»;
  • Матіас Енар «Розкажи їм про битви, королів і слонів»;
  • Ібрагім Насралла «Час білих коней»;
  • Йоко Тавада «Посланець»;
  • Джесмін Ворд «Співай, непохований, співай».