У Дії з’явилися сповіщення про зняття з місця проживання

У Дію додали пуш-повідомлення про зняття з місця проживання за заявою власника житла. Це дозволить своєчасно дізнаватися про зміну реєстрації.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“Тепер ніхто не зможе зняти вас з місця реєстрації непомітно. Це не тільки про прозорість, а й про повагу. Адже українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними”, – йдеться в повідомленні.

Функція стосується лише випадків, коли особу виписують за заявою власника житла.

Для отримання сповіщень важливо, щоб дані про людину та її податковий номер були внесені до Реєстру територіальної громади. За потреби їх можна актуалізувати онлайн через Дію.