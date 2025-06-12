Франківці пройшли тренування з національного спротиву

12 червня в Івано-Франківську відбулися практичні заняття в рамках програми підготовки до національного спротиву, повідомили у Івано-Франківська районній військовій адміністрації.

Чергова група з 20 добровольців опанувала основи володіння та застосування зброї. Інструктори-ветерани Андрій Сауленко та Анатолій Барчук – працівники Івано-Франківської районної державної адміністрації – підготували комплекс вправ із пересування, взаємодії та роботи з ймовірними мінними загородженнями.

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Учасники занять рухалися лісистою місцевістю у складі бойової групи.

Завдання: подолання відкритої зони під ймовірним вогнем противника, вихід до цільової будівлі та взяття її під зовнішній контроль – все це в умовах замінованої місцевості. На наявних прикладах інструктори демонстрували різні види мінних загороджень, способи їх виявлення та безпечного обходу.

Також пояснювали, як прокладати маршрут через такі зони, щоб у разі необхідності група могла швидко покинути небезпечну територію. Головне – злагоджена робота групи, де кожен знає, що і як робити. Це запорука не лише успішного виконання завдання, а й безпечного повернення всіх учасників.