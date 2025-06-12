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Калуський ЦНАП перший в області здійснив реєстрацію транспортного засобу, привезеного з-за кордону

Автор: Оксана Марушкевич
12/06/2025 21:10
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Калуський ЦНАП перший в області серед ЦНАПів Івано-Франківщини здійснив реєстрацію транспортного засобу, привезеного з-за кордону, який був у використанні.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», узгодженим рішенням від 14.12.2023 року та протоколом до узгодженого рішення №1 від 14.12.2023 року між виконавчим комітетом Калуської міської ради та головним сервісним центром МВС, управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Калуської міської ради серед інших послуг мали право здійснювати:

– Обмін посвідчення водія (без складання іспиту);

– Видачу нового посвідчення водія замість втраченого, викраденого;

– Реєстрацію, перереєстрацію колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків.

“З травня 2024 року наші адміністратори розпочали надавати послугу із обміну посвідчення водія (без складання іспитів), – розповідає начальниця управління «Центр надання адміністративних послуг» КМР Надія Марій. – Зокрема, протягом 2024 року було здійснено 116 таких обмінів посвідчення водія, з початку цього року – вже 59. А в понеділок, 9 червня, до нас вперше звернулися з запитом про реєстрацію (за дорученнями) транспортного засобу, привезеного з-за кордону, який був у використанні”.