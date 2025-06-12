З російського полону повернулися п’ятеро прикарпатців: їхні історії

9 та 10 червня з російського полону повернулися молоді та важкопоранені українські воїни. Серед них п’ятеро прикарпатців.

Про це пише “Галка“.

22-річний Андрій Біник із Калуської громади. Навчався у Калуському ліцеї №4, згодом здобував фах у ВПУ №7. Після навчання, пішов на строкову службу, яку проходив у пожежних військах.

На військову службу за контрактом його прийняли у 2023 році. Із грудня 2024 року солдат боронив Україну на фронті — в розвідувальних військах.

10 лютого 2025 року захисник зник безвісти.

Єдиним свідченням того, що син живий, стало відео, на якому мати впізнала Андрія — у полоні.

Дев’ятого червня хлопець повернувся на рідну землю після чотирьох місяців полону.

Мати героя поділилася, що попереду в Андрія — реабілітація, відновлення після пережитого.

24-річний Анатолій Тимків з Івано-Франківської територіальної громади.

Його мобілізували у березні 2024 року.

У червні 2024 року боєць вже був на “нулі”.

Військовослужбовець вважався зниклим безвісти з 16 грудня 2024 року в селі Білогорівка Сіверськодонецького району Луганської області.

Дев’ятого червня хлопець повернувся з полону додому.

27-річний Володимир Бойчук з села Долина, Олешанської сільської територіальної громади.

Воїн зник безвісти 25 січня 2024 року у селі Вербове Запорізької області.

Через 14 з половиною місяців полону 10 червня захисник повернувся додому.

Сергій Карапот з Івано-Франківського району.

Захисник повернувся з російського полону 10 червня.

30-річний Михайло Миндюк із села Небилів, Калуського району.

З 12 липня 2022 року служив в Прикордонних військах.

В результаті несення бойового завдання в районі Красногорівка, Покровського напрямку, Донецької області 25 квітня 2024 року пропав безвісти та вважався таким до червня 2024 року. На початку червня 2024 року було підтверджено статус полоненого та такого, що перебуває в місцях неволі країни-агресора.

10 червня захисник повернувся додому.