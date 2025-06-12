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Ветеран з Франківщини Василь Сірман навчає стрільбі з лука та тактичній медицині

Автор: Оксана Марушкевич
12/06/2025 22:14
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Ветеран Тлумацької міської територіальної громади Василь Сірман бере активну участь у Школі інструкторів зі стрільби з олімпійського лука, яка проходить на базі та за сприяння Ветеранського простору «Ветераницивільні «Петрос» та реалізується з метою підтримки та розвитку ветеранської спільноти.

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Нещодавно у просторі «Петрос» відбулося чергове навчальне заняття в рамках цієї програми, повідомляє Тлумацька міська рада

Окрім тренувального блоку зі стрільби, цього разу учасники прослухали лекцію з тактичної медицини, яку провели інструктори з підрозділу «Азов». Особливу увагу було приділено темі надання допомоги при масивних кровотечах – критично важливих знаннях для військових та ветеранів.

“Участь у таких ініціативах – це не лише можливість підвищити особисту майстерність, а й важливий внесок у розвиток ветеранського руху та передачу досвіду молодшому поколінню. Висловлюємо вдячність організаторам та партнерам Школи, а також ветерану Василю Сірману за активну громадянську позицію, наполегливість і прагнення до саморозвитку”, – йдеться у дописі.