На Донеччині зник безвісти захисник з Франківщини Шовгенюк Андрій

Тривожна звістка знову надійшла в Делятинську громаду – отримали сповіщення про зниклого безвісти військовослужбовця.

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Повідомляє Делятинська територіальна громада, пише Правда.іф.

Стрілець І стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини А ХХХХ солдат Шовгенюк Андрій Іванович, 1973 р.н., прийнятий на військову службу в березні 2025 року відданий військовій присязі, мужньо виконавши свій військовий обов’язок, в бою за Україну 7 червня 2025 року зник безвісти, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Котлярівка Донецької області.

Зниклий військовослужбовець уродженець та мешканець с. Чорні Ослави.