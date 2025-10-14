Ювенальна поліція розшукує франківку Лісконог Марію

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої мешканки міста Івано-Франківська.
Відділ ювенальної превенції розшукує 17-ти річну дівчину, яка 13 жовтня близько 20 години пішла з дому та по даний час місцеперебування її невідоме, інформує Поліція Івано-Франківської області
Зникла – Лісконог Марія Максимівна, 2008 р.н., мешканка м. Івано-Франківська.
Прикмети розшукуваної: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, довге світле волосся. Має пірсинг на носі.
Одягнена: джинсова куртка, сині джинси та кросівки.
Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої Марії Лісконог або надати іншу корисну інформацію:
“Просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87”