Ювенальна поліція розшукує франківку Лісконог Марію

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої мешканки міста Івано-Франківська.

Відділ ювенальної превенції розшукує 17-ти річну дівчину, яка 13 жовтня близько 20 години пішла з дому та по даний час місцеперебування її невідоме, інформує Поліція Івано-Франківської області

Зникла – Лісконог Марія Максимівна, 2008 р.н., мешканка м. Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, довге світле волосся. Має пірсинг на носі.

Одягнена: джинсова куртка, сині джинси та кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої Марії Лісконог або надати іншу корисну інформацію: