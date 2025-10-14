ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Ювенальна поліція розшукує франківку Лісконог Марію

Автор: Оксана Марушкевич
Молода людина з світлим волоссям у лісі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої мешканки міста Івано-Франківська.

Відділ ювенальної превенції розшукує 17-ти річну дівчину, яка 13 жовтня близько 20 години пішла з дому та по даний час місцеперебування її невідоме, інформує Поліція Івано-Франківської області

Зникла – Лісконог Марія Максимівна, 2008 р.н., мешканка м. Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, довге світле волосся. Має пірсинг на носі.

Одягнена: джинсова куртка, сині джинси та кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітньої Марії Лісконог або надати іншу корисну інформацію:

“Просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87”

Людина у туманному лісі, фото Нацполіції України
Підліток у сірій худі, фото поліції України

СХОЖІ НОВИНИ