1200 окупантів та 390 БПЛА – втрати росії на 14 жовтня

Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1200 російських солдатів та 145 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 14 жовтня
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько / about 1125150 (+1200) осіб / persons
- танків / tanks – 11256 (+5) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23345 (+0) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33628 (+29) од
- РСЗВ / MLRS – 1520 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+0) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 69632 (+390)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3859 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64188 (+145)
- спеціальна техніка / special equipment – 3977 (+0)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!