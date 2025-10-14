ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

1200 окупантів та 390 БПЛА – втрати росії на 14 жовтня

Автор: Оксана Марушкевич
Зруйновані танки на сухому полі
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1200 російських солдатів та 145 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 14 жовтня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel – близько / about 1125150 (+1200) осіб / persons
  • танків / tanks – 11256 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23345 (+0) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33628 (+29) од
  • РСЗВ / MLRS – 1520 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+0) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 69632 (+390)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3859 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64188 (+145)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3977 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Орієнтовні втрати росії у війні станом на жовтень 2025

