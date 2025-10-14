ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Поліція розшукала зниклу мешканку Тлумацької громади Деркевич Вікторію

Автор: Оксана Марушкевич
Дівчина з довгим волоссям на двох фото
Розшук припинено! Неповнолітню дівчину, яку розшукувала поліція Івано-Франківщини, знайдено. З нею все гаразд.

Поліція Івано-Франківської області встановлювала місцеперебування неповнолітньої мешканки Тлумацької ТГ.

Відділ ювенальної превенції розшукував 15-ти річну дівчину, яка 11 жовтня близько 18 години пішла з дому та по даний час місцеперебування її було невідоме.

Прикмети неповнолітньої

Зникла – Деркевич Вікторія Олегівна, 2010 р.н., мешканка с. Нижнів, Тлумацькоі ТГ, Івано-Франківського району

Прикмети розшукуваної: зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, довге волосся, чорного кольору.

Одягнена: чорна куртка, сині джинси та кросівки чорного кольору.

Дівчина на вулиці ввечері, фото Нацполіції України
Дівчина на вулиці під сонячним небом

