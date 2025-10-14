Поліція розшукала зниклу мешканку Тлумацької громади Деркевич Вікторію

Розшук припинено! Неповнолітню дівчину, яку розшукувала поліція Івано-Франківщини, знайдено. З нею все гаразд.
Поліція Івано-Франківської області встановлювала місцеперебування неповнолітньої мешканки Тлумацької ТГ.
Відділ ювенальної превенції розшукував 15-ти річну дівчину, яка 11 жовтня близько 18 години пішла з дому та по даний час місцеперебування її було невідоме.
Прикмети неповнолітньої
Зникла – Деркевич Вікторія Олегівна, 2010 р.н., мешканка с. Нижнів, Тлумацькоі ТГ, Івано-Франківського району
Прикмети розшукуваної: зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, довге волосся, чорного кольору.
Одягнена: чорна куртка, сині джинси та кросівки чорного кольору.