Поліція розшукала зниклу мешканку Тлумацької громади Деркевич Вікторію

Розшук припинено! Неповнолітню дівчину, яку розшукувала поліція Івано-Франківщини, знайдено. З нею все гаразд.

Поліція Івано-Франківської області встановлювала місцеперебування неповнолітньої мешканки Тлумацької ТГ.

Відділ ювенальної превенції розшукував 15-ти річну дівчину, яка 11 жовтня близько 18 години пішла з дому та по даний час місцеперебування її було невідоме.

Прикмети неповнолітньої

Зникла – Деркевич Вікторія Олегівна, 2010 р.н., мешканка с. Нижнів, Тлумацькоі ТГ, Івано-Франківського району

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Прикмети розшукуваної: зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, довге волосся, чорного кольору.

Одягнена: чорна куртка, сині джинси та кросівки чорного кольору.