У Городенці відбувся шаховий турнір “43-й Меморіал Саломона Флора”

12 жовтня у місті Городенка пройшов відкритий шаховий турнір «43-й Меморіал Саломона Флора». Змагання зібрали 95 учасників з Києва, Хмельницької, Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Кіровоградської областей та різних куточків Прикарпаття.
Перемогу в турнірі здобув Максим Паньків з Івано-Франківська. Друге місце посів Богдан Стравінський (Тернопільська область), а третім став Любомир Михалець з Хмельницького.
Четверте місце виборов Олександр Васинда (Івано-Франківськ), п’яте — Віктор Скляров (Київ), пишуть Спортивні новини Прикарпаття.
Спеціальні відзнаки отримали:
- Людмила Іваницька (Івано-Франківськ) — найкращий результат серед шахісток
- Юрій Кузик (Снятин) — найкращий результат серед першорозрядників
У категорії 60+ переможцями стали:
- Ігор Шевага (Кам’янець-Подільський)
- Василь Деремента (Тернопільська обл.)
- Георгій Мінтенко (Чернівецька обл.)
Серед дітей визначили переможців у кількох вікових групах:
До 14 років: 1. Павло Сорока (Івано-Франківськ), 2. Захар Карпінець (Львів), 3. Олександр Ліщенко (Івано-Франківськ)
До 12 років: 1. Олексій Ковтун (Івано-Франківськ), 2. Роман Балагурак (Косів), 3. Матвій Кузик (Тернопільська обл.)
До 10 років: 1. Лук’ян Гузела (Львівська обл.), 2. Марко Степанюк (Тернопіль), 3. Устим Кравчук (Тернопіль)
До 8 років: 1. Тігран Петров (Івано-Франківськ), 2. Марк Попадюк (Івано-Франківськ), 3. Богдан Ткаченко (Чернівці)
Серед учасників бойових дій переміг Богдан Сушириба (Тернопільська обл.), другим став Анатолій Васільєв (Городенка), третім — Олександр Садовський (Городенка).
Також були визначені кращі шахісти Городенківської територіальної громади:
- Петро Винницький
- Василь Ощипко
- Христина Скрипник