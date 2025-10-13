ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Городенці відбувся шаховий турнір “43-й Меморіал Саломона Флора”

Автор: Уляна Роднюк
Рука рухає фігуру на шахівниці
12 жовтня у місті Городенка пройшов відкритий шаховий турнір «43-й Меморіал Саломона Флора». Змагання зібрали 95 учасників з Києва, Хмельницької, Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Кіровоградської областей та різних куточків Прикарпаття.

Перемогу в турнірі здобув Максим Паньків з Івано-Франківська. Друге місце посів Богдан Стравінський (Тернопільська область), а третім став Любомир Михалець з Хмельницького.
Четверте місце виборов Олександр Васинда (Івано-Франківськ), п’яте — Віктор Скляров (Київ), пишуть Спортивні новини Прикарпаття.

Спеціальні відзнаки отримали:

  • Людмила Іваницька (Івано-Франківськ) — найкращий результат серед шахісток
  • Юрій Кузик (Снятин) — найкращий результат серед першорозрядників

У категорії 60+ переможцями стали:

  • Ігор Шевага (Кам’янець-Подільський)
  • Василь Деремента (Тернопільська обл.)
  • Георгій Мінтенко (Чернівецька обл.)

Серед дітей визначили переможців у кількох вікових групах:

До 14 років: 1. Павло Сорока (Івано-Франківськ), 2. Захар Карпінець (Львів), 3. Олександр Ліщенко (Івано-Франківськ)

До 12 років: 1. Олексій Ковтун (Івано-Франківськ), 2. Роман Балагурак (Косів), 3. Матвій Кузик (Тернопільська обл.)

До 10 років: 1. Лук’ян Гузела (Львівська обл.), 2. Марко Степанюк (Тернопіль), 3. Устим Кравчук (Тернопіль)

До 8 років: 1. Тігран Петров (Івано-Франківськ), 2. Марк Попадюк (Івано-Франківськ), 3. Богдан Ткаченко (Чернівці)

Серед учасників бойових дій переміг Богдан Сушириба (Тернопільська обл.), другим став Анатолій Васільєв (Городенка), третім — Олександр Садовський (Городенка).

Також були визначені кращі шахісти Городенківської територіальної громади:

  • Петро Винницький
  • Василь Ощипко
  • Христина Скрипник
Турнір із шахів у світлій залі

