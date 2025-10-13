В Івано-Франківську відбудеться презентація та турнір настільної гри “Дроноводи”

15 жовтня в Івано-Франківську презентують настільну гру “Дроноводи”, створену українськими ветеранами. Подія відбудеться в Палаці Потоцьких.

На події франківці зможуть дізнатись як народилася ідея створення гри про війну без пафосу та стереотипів, як формувалася ігрова механіка, що поєднує елементи тактики, стратегії та реального бойового досвіду. А також про те, як створювали персонажів “Дроноводів”, натхненних образом українських військових — справжніх професіоналів і захисників, пише Галка.

Після офіційної частини можна буде поспілкуватись з авторами та випробувати гру “Дроноводи” власноруч.

Початок презентації — о 14:00, а вже о 15:00 стартує турнір з гри, у якому зможуть взяти участь усі охочі.

Для участі потрібно зареєструватися за посиланням: forms.gle/JpTcAyCGUqN2aNGr5. Реєстрація триватиме до 14:59 15 жовтня.

“Дроноводи” — це перша у світі настільна гра, присвячена дронам, яку створила студія “Ігролад”. Вона поєднує розвагу з елементами навчання й популяризує технології, які допомагають українським військовим на полі бою.

Студія “Ігролад” — ветеранський бізнес, учасник проєкту “Створено захисниками” (Мінветеранів) і переможець програми “Відвага до бізнесу”. Компанія спеціалізується на ігрофікації освіти та бізнесу, а також створює настільні ігри з глибоким сенсом.