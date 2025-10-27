ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

З 1 листопада ТЦК не прийматимуть документи на відстрочку: куди звертатися

Автор: Олег Мамчур
Студенти та військовий квиток України
З 1 листопада 2025 року документи на відстрочку від мобілізації можна буде подати через Резерв+ або в ЦНАП. Міністерство оборони зняло цю функцію з ТЦК та СП.

Як повідомили у групі комунікації Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, до 1 листопада документи все ще необхідно подавати через ТЦК та СП, а після цієї дати онлайн, або через ЦНАП.

“У застосунку “Резерв+” вже можна оформити онлайн дев’ять типів відстрочок. І більшість з них продовжуватимуться автоматично. Перелік буде збільшуватися — ще два типи відстрочок з’являться в застосунку найближчим часом”,- кажуть у ТЦК. 

