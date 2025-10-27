З 1 листопада ТЦК не прийматимуть документи на відстрочку: куди звертатися

З 1 листопада 2025 року документи на відстрочку від мобілізації можна буде подати через Резерв+ або в ЦНАП. Міністерство оборони зняло цю функцію з ТЦК та СП.

Як повідомили у групі комунікації Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, до 1 листопада документи все ще необхідно подавати через ТЦК та СП, а після цієї дати онлайн, або через ЦНАП.