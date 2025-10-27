У Франківську засудили жителя Запорізької області, який в окупації обрався “депутатом”

В Івано-Франківську заочно засудили проросійськи налаштованого жителя Запорізької області, який у 2023 році в окупації обрався “депутатом” від партії “Єдина Росія”.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Обвинувачений — 59-річний житель селища Кам’янка колишнього Розівського, а нині Пологівського району Запорізької області. У вересні 2023 року він вирішив обратися “депутатом” до “Куйбишевської окружної ради”. Чоловік подав кандидатуру від партії “Єдина Росія” для участі у незаконних виборах.

Згодом він пройшов до “окружної ради депутатів першого скликання”. Також його включили до “складу депутатської комісії з аграрних питань”. Окрім того, чоловік брав участь у створенні пропагандистських відеоматеріалів на підтримку РФ.

Судове засідання у цій справі відбулося заочно. Двоє свідків підтвердили, що обвинувачений добровільно перейшов на бік Росії під час окупації Пологівського району. Чоловіка засудили за колабораціонізм та пособництво державі-агресору. Суд призначив йому 12 років ув’язнення, а також позбавив права обіймати посади в органах влади на термін 15 років з конфіскацією майна.