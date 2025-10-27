Релокація коледжів з Луганщини в Долину: чому обрали це місто для переїзду

Два педагогічні коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка — Лисичанський та Кадіївський — налагоджують свою роботу на Івано-Франківщині. У 2025 році заклади релокувалися у Долину і стали першими коледжами у цій громаді. Комунальні приміщення для їхньої роботи міська рада передала на три роки оренди. У них працівники освітніх закладів облаштували кабінети і поступово відновлюють навчання. Цьогоріч до коледжів вступили 45 студентів.

Про релокацію коледжів на Франківщину кореспонденти Суспільного поспілкувалися із ректоркою Луганського національного університету Оленою Караман та головою Долинської громади Іваном Дирівим.

“Російські терористичні організації оголосили нас ворогами”

Лисичанський і Кадіївський фахові коледжі входять у структуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Зі слів ректорки Олени Караман, сам виш за 10 років релокували двічі. У 2014 році, коли розпочалася АТО, його приміщення захопили росіяни.

“Російські терористичні організації оголосили нас ворогами номер один. Ми таємно, після арештів кількох наших викладачів, релокувалися в Старобільськ. Деякі підрозділи були у Кремінній, Щасті, Лисичанську, Рубіжному. Загалом вони розташовувалися в десяти містах Луганської області. Так тривало вісім років”, — розповідає Олена Караман.

Зі слів ректорки, попри це з 2014 по 2022 роки університет продовжував реалізовувати свої плани. Зокрема, в Рубіжному за грантові 1 мільйон 500 тисяч євро обладнали приміщення для студентів. Проте під час повномасштабного вторгнення росіян корпус закладу в Рубіжному повністю зруйнували.

Зруйновані приміщення Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у Рубіжному. Олена Караман

“Це був великий корпус. Ми обладнали його сучасною технікою, лабораторним, навчальним обладнанням. Це було таке чудове освітнє середовище. Я їжджу по всій Україні, такого сучасного університету ще не бачила. Але від нього нічого не залишилося. Там повністю все розгромили, немає навіть фундаменту”, — говорить Олена Караман.

Руйнування вишу через російські бомбардування у Рубіжному. Олена Караман

З початком великої війни управління закладу переїхало до Полтави. Олена Караман пригадує, як покидали освітній заклад: “24 лютого о 5:00 ранку почалися бомбардування. Я тоді була ректором. Зібрала зранку колектив, бомбардування були дуже сильні. Ми спакували всі наші установчі документи, взяли трохи техніки, завантажили в авто й одразу виїхали. Якби ми не виїхали, нас серед живих вже б не було. Вони відразу зайшли й окупували наш університет”.

Як через війну переїжджали Кадіївський та Лисичанський фахові педагогічні коледжі

У 2014 році під час російської окупації Кадіївки, місцевий педагогічний коледж переїхав на базу Лисичанського та розпочав там роботу. Проте у 2022 обом освітнім закладам довелося виїхати з Лисичанська. Разом з Луганським національним університетом вони перемістилися в Полтаву.

“У Лисичанську приміщення коледжу повністю зруйнували ще у 2022 році, а в Кадіївці вони стоять, але окуповані ще з 2014”, — каже ректорка.

Руйнування внаслідок атак РФ будівлі Лисичанського педагогічного коледжу. Олена Караман

Чому обрали Долину для релокації

У 2025 році Лисичанський та Кадіївський педагогічні коледжі релокували в Долину. Олена Караман пояснила, чому обрали саме це місто.

“Загалом Луганський національний університет імені Тараса Шевченка має шість фахових коледжів. Ми робили маркетингове дослідження. Вивчали освітню інфраструктуру в різних регіонах України й обрали громади, де в радіусі 150-200 кілометрів немає закладів вищої освіти та коледжів. Тому ми розмістили наші структурні підрозділи в Лубнах, Миргороді, Полтаві й зараз — у Долині. У нас є викладачі родом з Долини, які добре розуміють освітні потреби громади”, — розповідає Олена Караман.

Олена Караман — ректорка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Полтавський державний аграний університет

У 2024 році у Долині відкрили консультаційний центр, щоб проводити вступну кампанію до університету, каже Олена Караман. Відтак завдяки його роботі торік набрали 200 студентів до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, цьогоріч — 218.

До Лисичанського та Кадіївського педагогічних коледжів у 2025 році вступили 45 людей.

“До війни у нас переважно навчалися студенти з Луганської та Донецької областей. З 2014 року з’явилися студенти із західних регіонів, звідки були військовослужбовці, які дислокувалися на Луганщині. Коли ми переїхали в центр України й відкрили структурні підрозділи в інших регіонах, у нас навчаються студенти з Івано-Франківської, Хмельницької, Тернопільської областей”, — каже ректорка університету.

Один з класів Лисичанського педагогічного коледжу. Олена Караман

Чим важливий для Долини переїзд коледжів

Зі слів голови Долинської громади Івана Диріва, у приміщеннях, які надали в оренду коледжам, колись була розміщена житлово-експлуатаційна контора. Останні роки будівля пустувала. Згідно з рішеннями міської ради від 16 жовтня 2025 року, будівлі орендуватимуть за 1 гривню на рік.

“Приміщення відремонтували за проєктні кошти. Звичайно, там треба ще дещо зробити, меблі поставити, але величезних капіталовкладень туди не треба, бо воно повністю придатне для перебування”, — говорить голова громади.

Релокація освітніх закладів, каже Іван Дирів, громаді піде на користь, адже ці коледжі стануть першими в Долині.

Ректорка Луганського національного університету Олена Караман та голова Долинської громади Іван Дирів. Facebook/Іван Дирів

“Для нашої громади, міста — це не тільки приклад людяності, а це — безумовна користь в різних аспектах. Найперше, в нас не було технікумів чи коледжів, а зараз уже є. Відповідно, наші діти, коли закінчують 9 класи, вже можуть вибрати собі професію і не виїжджати з громади й здобути фахову освіту молодшого бакалавра”, — додав Іван Дирів.

Зі слів Олени Караман, працівники Лисичанського та Кадіївського педагогічних коледжів облаштували кабінети в нових приміщеннях у Долині та поступово розпочинають навчання.

28 листопада проведуть вручення студентських квитків та посвяту в першокурсники.