Марцінків: Франківськ готовий до опалювального сезону

Автор: Олег Мамчур
Кіт гріється на теплому радіаторі
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що наразі у всіх лікувальних закладах розпочався опалювальний сезон.

Про це він розповів в прямому ефірі на своїй офіційній сторінці.

За його словами, також тепло є в тих садочках, які мають окремі котельні. Наразі жодне місто в Україні ще не запустило опалення для населення.

Тільки були спроби в Тернополі і Хмельницькому.

«Ми очікуємо на рішення міністерства в Нафтогаз, щоб котельні запрацювали. Ми готові до запуску тепла, але наразі погодні умови дозволяють економити»,- зазначив мер.

