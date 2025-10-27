Калуські кікбоксери здобули 12 медалей на чемпіонаті світу

Спортсмени з Калуша здобули 12 медалей на чемпіонаті світу з кікбоксингу W.T.K.A 2025, який проходив 22-26 жовтня в італійському місті Марина-ді-Каррара.
Прикарпатці є вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи Калуської міської ради та спортивного клубу «Торнадо-спорт».
На чемпіонаті вони здобули золото і срібло:
- Євгеній Стасюк: K-1 – 1 місце, Low Kick – 1 місце.
- Вікторія П’ятничук: K-1 – 1 місце, Low Kick – 1 місце.
- Євген Сливка: K-1 – 1 місце, Low Kick – 2 місце.
- Аріадна Бреславська: K-1 – 1 місце, Low Kick – 1 місце.
- Максим Кравецький: K-1 – 2 місце, Low Kick – 2 місце.
- Катерина Вінницька: K-1 – 1 місце, Low Kick – 2 місце.
Тренує спортсменів Денис Бухтарьов.
“Щиро вітаємо наших чемпіонів і їхнього наставника з такими вагомими досягненнями!” – йдеться в повідомленні.