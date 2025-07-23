З 1 серпня курсуватиме поїзд “Миколаїв – Івано-Франківськ”

Укрзалізниця призначила поїзд № 209/210 зі сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ, який курсуватиме з 1 серпня.

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Про це пише Правда з посиланням на Укрзалізницю.

Відправлення з Миколаєва – з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54,

прибуття до Івано-Франківська – о 12:32 наступного дня.

Відправлення з Івано-Франківська – з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05, прибуття до Миколаєва – о 09:24 наступного дня.

Маршрут руху пролягатиме через станції Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

У складі поїзда – вагони купе та плацкарт.

Мешканці Херсона також можуть зручно скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва у дні курсування поїздами № 319/320 Херсон – Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон – Краматорськ, № 109/110 Херсон – Львів. А повернутися назад до Херсона можна поїздами у дні курсування № 110/109 Львів – Херсон, № 320/319 Миколаїв-Вантажний – Херсон.

Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення.