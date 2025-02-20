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З Франківщини передали чотири автівки військовослужбовцям
Диван на коліщатках в темній вітальні

З Франківщини передали чотири автівки військовослужбовцям

Автор: Олег Мамчур
20/02/2025 08:20
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Чотири авто сьогодні передали військовослужбовцям 7-го окремого корпусу швидкого реагування ЗСУ, де служать й прикарпатці.

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Про це повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

Придбали їх за кошти виручені під час VII благодійного аукціону.

Загальна вартість автомобілів становить майже 4,5 мільйона гривень.