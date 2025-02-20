З Франківщини передали чотири автівки військовослужбовцям

Чотири авто сьогодні передали військовослужбовцям 7-го окремого корпусу швидкого реагування ЗСУ, де служать й прикарпатці.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляють у пресслужбі Голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
Придбали їх за кошти виручені під час VII благодійного аукціону.
Загальна вартість автомобілів становить майже 4,5 мільйона гривень.