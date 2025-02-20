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Росія втратила за добу більше тисячі військових і 14 танків
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росія втратила за добу більше тисячі військових і 14 танків

Автор: Олег Мамчур
20/02/2025 07:54
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З 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2025 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 863 580 осіб (+1190 за добу).

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Правда.

Минулої доби ЗСУ ліквідували 1190 окупантів. Знищено 14 танків, 63 артсистеми, шість засобів ППО та 160 безпілотників.

Крім того, з початку війни знищені:

  • 10134 (+14) танки,
  • 21112 (+14) бронемашини,
  • 23410 (+63) артилерійських систем,
  • 1291 (+3) РСЗВ,
  • 1078 (+6) засобів ППО,
  • 370 (+0) літаків,
  • 331 (+0) вертольот,
  • 26021 (+160) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 3064 (+1) крилаті ракети,
  • 28 (+0) кораблів/катерів,
  • 1 (+0) підводний човен,
  • 37961 (+136) одиниця автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 3752 (+0) одиниці спеціальної техніки.  