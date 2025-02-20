Росія втратила за добу більше тисячі військових і 14 танків

З 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2025 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 863 580 осіб (+1190 за добу).

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Правда.

Минулої доби ЗСУ ліквідували 1190 окупантів. Знищено 14 танків, 63 артсистеми, шість засобів ППО та 160 безпілотників.

Крім того, з початку війни знищені: