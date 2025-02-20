Росія втратила за добу більше тисячі військових і 14 танків

З 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2025 року загальні бойові втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 863 580 осіб (+1190 за добу).
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Правда.
Минулої доби ЗСУ ліквідували 1190 окупантів. Знищено 14 танків, 63 артсистеми, шість засобів ППО та 160 безпілотників.
Крім того, з початку війни знищені:
- 10134 (+14) танки,
- 21112 (+14) бронемашини,
- 23410 (+63) артилерійських систем,
- 1291 (+3) РСЗВ,
- 1078 (+6) засобів ППО,
- 370 (+0) літаків,
- 331 (+0) вертольот,
- 26021 (+160) БПЛА оперативно-тактичного рівня,
- 3064 (+1) крилаті ракети,
- 28 (+0) кораблів/катерів,
- 1 (+0) підводний човен,
- 37961 (+136) одиниця автомобільної техніки та автоцистерн,
- 3752 (+0) одиниці спеціальної техніки.