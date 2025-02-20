У переддень 8-го березня франківцям покажуть комедійну моновиставу Олексія Гнатковського “Про що мовчать чоловіки”

Франківців та гостей міста запрошують на комедійну виставу “Про що мовчать чоловіки або Дикун forever”. Головну роль у якій виконує популярний франківський артист Олексій Гнатковський, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.

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Нагадаємо, що Олексій Гнатковський та Ірма Вітовська розкажуть франківцям “Як виростити чоловіка в домашніх умовах”

Усім глядачам забезпечено чудовий настрій.

Мегапопулярна вистава із віковим обмеженням 16+, франшизу котрої у цілому світі вже побачило понад 10 мільйонів глядачів у близько 50 країнах світу, не залишить байдужим нікого, адже вона наповнена високоякісним гумором та харизмою народного артиста України Олексія Гнатковського. Олексій Гнатковський відомий франківцям насамперед за численними ролями у місцевому Національному музично-драматичному театрі імені Івана Франка та виконанням однієї із головних ролей у історичному екшені “Довбуш”.

Виставу франківцям покажуть у п’ятницю 07 березня в ККЗ “Арена Центр” по вулиці Незалежності.

Початок о 18.00 годині.

Придбати квитки на виставу можна за посиланням