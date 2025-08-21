З початку року філія «Карпатський лісовий офіс» передала для ЗСУ майже 7000 м³ деревини

Таку кількість лісопродукції, на суму понад 21 млн 458 тис. грн, філія ДП «Ліси України» передала з надлісництв Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей упродовж січня – липня 2025 року.

На звернення військового командування, основна частина деревини відправляється саме з ресурсних регіонів України. Кінцеві пункти призначення – Донецька, Харківська та Дніпропетровська області, пише Правда з посиланням на пресслужбу відомства.

Здебільшого, з лісництв «Карпатського лісового офісу» відправляють 6-метрову круглу деревину хвойних (ялина, сосна) порід. На запит військових найбільше постачаємо тонкомірні лісоматеріали для захисту логістичних маршрутів від ворожих дронів. Ще частина – деревина середньої товщини, призначена для будівництва інженерних споруд на першій лінії оборони: бліндажів, траншей та вогневих точок.

Підприємство передає деревину безоплатно. Карпатський офіс самостійно сплачує за заготівлю, доставку зі складів до залізничної станції, завантаження деревини у вагони. Працюємо у координації з Силами оборони та контролюємо якість лісоматеріалів. Не менше ніж 90% безоплатних поставок деревини для ЗСУ нині забезпечує ДП «Ліси України».

Лісівники зауважують, що роблять усе можливе, щоб полегшити фронтові умови для наших воїнів та зробити їх перебування на передовій більш безпечним.