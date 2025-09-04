ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За добу росія втратила 840 військових і два засоби ППО
Автор: Олег Мамчур
04/09/2025 07:49
За минулу добу російські окупаційні війська втратили 840 окупантів вбитими та пораненими.

Про це інформують в Генеральному штабі ЗСУ 4 вересня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1085410 (+840) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11157 (0)
  • бойових броньованих машин ‒ 23241 (+4)
  • артилерійських систем ‒ 32385 (+43)
  • РСЗВ ‒ 1479 (+2)
  • засоби ППО ‒ 1215 (+2)
  • літаків ‒ 422 (0)
  • гелікоптерів ‒ 341 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56045 (+261)
  • крилаті ракети ‒ 3686 (+22)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60692 (+92)
  • спеціальна техніка ‒ 3956 (0)
Втрати противника, статистика 2025, Генштаб України.

