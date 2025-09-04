За добу росія втратила 840 військових і два засоби ППО

За минулу добу російські окупаційні війська втратили 840 окупантів вбитими та пораненими.
Про це інформують в Генеральному штабі ЗСУ 4 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1085410 (+840) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11157 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23241 (+4)
- артилерійських систем ‒ 32385 (+43)
- РСЗВ ‒ 1479 (+2)
- засоби ППО ‒ 1215 (+2)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56045 (+261)
- крилаті ракети ‒ 3686 (+22)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60692 (+92)
- спеціальна техніка ‒ 3956 (0)