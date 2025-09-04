В Калуші відновлюють освітній процес у школах та садочках

У Калуші в четвер, четвертого вересня відновлюють освітній процес після російської атаки напередодні.

За словами міського голови Андрія Найди, показники якості повітря стабілізувалися, пише Правда.

“За даними керівника Калуської філії Івано-Франківського обласного центру профілактики і контролю хвороб Івана Чабана, аналізи повітря стабілізувалися і не несуть загроз для життя і здоров’я мешканців громади. Тому відновлюємо освітній процес в школах і садочках”, – написав він у соцмережі “Фейсбук”.