ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
освітній процес у школах та садочках
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Калуші відновлюють освітній процес у школах та садочках

Автор: Олег Мамчур
04/09/2025 08:10
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Калуші в четвер, четвертого вересня відновлюють освітній процес після російської атаки напередодні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

За словами міського голови Андрія Найди, показники якості повітря стабілізувалися, пише Правда.

“За даними керівника Калуської філії Івано-Франківського обласного центру профілактики і контролю хвороб Івана Чабана, аналізи повітря стабілізувалися і не несуть загроз для життя і здоров’я мешканців громади. Тому відновлюємо освітній процес в школах і садочках”, – написав він у соцмережі “Фейсбук”.

ДО ТЕМИ: На Прикарпатті півтори сотні рятувальників ліквідували пожежу, що виникла внаслідок нічної ворожої атаки. ФОТО

СХОЖІ НОВИНИ