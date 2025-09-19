За добу ворог втратив 1150 військових та 278 одиниць різної техніки

За минулу добу російські окупаційні війська втратили 1150 військових та 278 одиниць різної техніки.
Про це у неділю, 19 вересня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1099530 (+1150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11191 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23278 (+1)
- артилерійських систем ‒ 32896 (+17)
- РСЗВ ‒ 1492 (+1)
- засоби ППО ‒ 1218 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60680 (+211)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62044 (+44)
- спеціальна техніка ‒ 3968 (+3)