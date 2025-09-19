ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За добу ворог втратив 1150 військових та 278 одиниць різної техніки
За добу ворог втратив 1150 військових та 278 одиниць різної техніки

Автор: Олег Мамчур
19/09/2025 07:52
За минулу добу російські окупаційні війська втратили 1150 військових та 278 одиниць різної техніки.

Про це у неділю, 19 вересня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1099530 (+1150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11191 (0)
  • бойових броньованих машин ‒ 23278 (+1)
  • артилерійських систем ‒ 32896 (+17)
  • РСЗВ ‒ 1492 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1218 (+1)
  • літаків ‒ 422 (0)
  • гелікоптерів ‒ 341 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60680 (+211)
  • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62044 (+44)
  • спеціальна техніка ‒ 3968 (+3)
Орієнтовні втрати противника станом на вересень 2025.

