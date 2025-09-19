ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську тривають Дні Європейської спадщини 2025 року
У Франківську тривають Дні Європейської спадщини

Автор: Олег Мамчур
19/09/2025 08:10
Дні Європейської спадщини тривають в Івано-Франківську.

Про це повідомили на сторінці Івано-Франківської міської ради.

Мешканців та гостей міста запрошують долучатися до заходів:

  • 19 вересня — XV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій». Організатори: кафедра архітектури та реставрації НУ «Львівська політехніка», КП «Простір інноваційних креацій «Палац», а також організації EFFORTS Europe та EFFORTS: UA.
  • 19 вересня о 12:00 — семінар «Від спадщини до сучасності».
  • 21 вересня о 12:00 — екскурсія до Музею мистецтва Прикарпаття.

