У Франківську тривають Дні Європейської спадщини

Дні Європейської спадщини тривають в Івано-Франківську.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили на сторінці Івано-Франківської міської ради.
Мешканців та гостей міста запрошують долучатися до заходів:
- 19 вересня — XV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій». Організатори: кафедра архітектури та реставрації НУ «Львівська політехніка», КП «Простір інноваційних креацій «Палац», а також організації EFFORTS Europe та EFFORTS: UA.
- 19 вересня о 12:00 — семінар «Від спадщини до сучасності».
- 21 вересня о 12:00 — екскурсія до Музею мистецтва Прикарпаття.