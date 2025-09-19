Сили спецоперацій уразили логістичний хаб морської піхоти ворога у Курській області

У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти рф, розташованому в Курській області.

Про це повідомляють Сил спеціальних операцій ЗСУ у Телеграм.

Внаслідок удару уразили:

базу зберігання матеріальних засобів;

склади з боєприпасами;

місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.