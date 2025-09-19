Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

19 вересня – 85 років виповнюється Романові Кондрату (1940), доктору технічних наук, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку УНГА, член-кореспонденту Академії гірничих наук України, професору кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ ІФНТУНГу, уродженцю с. Підгір’я Богородчанського району (нині Богородчанської селищної територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.