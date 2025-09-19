Якою буде погода на Івано-Франківщині 19 вересня

19 вересня 2025 року на Івано-Франківщині переважатиме тепла вітряна погода. Вдень синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий короткочасний дощ.
Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.
В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 19-21° тепла. По області вдень — 17-22° тепла. У високогір’ї Карпат — 9-14° тепла.
Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.