Якою буде погода на Івано-Франківщині 19 вересня

19 вересня 2025 року на Івано-Франківщині переважатиме тепла вітряна погода. Вдень синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

В Івано-Франківську стовпчики термометрів піднімуться до 19-21° тепла. По області вдень — 17-22° тепла. У високогір’ї Карпат — 9-14° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.