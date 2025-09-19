ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті освятили пам'ятні стели загиблим захисникам. ФОТО
На Прикарпатті освятили пам’ятні стели загиблим захисникам. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/09/2025 09:48
У Галицькій територіальній громаді освятили пам’ятні стели загиблим захисникам.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Так, у Комарівському старостинському окрузі, у селах Комарів та Сокіл, відбулося відкриття та освячення пам’ятних стел на честь загиблих Героїв, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України:

  • Бойчука Івана Івановича;
  • Івасіва Василя Михайловича;
  • Мельничука Йосифа Михайловича;
  • Макара Андрій Романович;
  • Шпачинського Ігоря Ігоровича

За мужність, любов до України голова Івано-Франківської РДА Роман Боднар, радник голови ОДА Володимир Веркалець та міський голова Галича Олег Кантор вручили медаль обласної державної адміністрації та обласної ради «За заслуги перед Прикарпаттям» рідним Андрія Макара.

