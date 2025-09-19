На Прикарпатті освятили пам’ятні стели загиблим захисникам. ФОТО

У Галицькій територіальній громаді освятили пам’ятні стели загиблим захисникам.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

Так, у Комарівському старостинському окрузі, у селах Комарів та Сокіл, відбулося відкриття та освячення пам’ятних стел на честь загиблих Героїв, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України:

Бойчука Івана Івановича;

Івасіва Василя Михайловича;

Мельничука Йосифа Михайловича;

Макара Андрій Романович;

Шпачинського Ігоря Ігоровича

За мужність, любов до України голова Івано-Франківської РДА Роман Боднар, радник голови ОДА Володимир Веркалець та міський голова Галича Олег Кантор вручили медаль обласної державної адміністрації та обласної ради «За заслуги перед Прикарпаттям» рідним Андрія Макара.