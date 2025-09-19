Зеленський сказав, скільки кілометрів землі звільнили Сили оборони цього року

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

Пише Правда.ІФ з посиланням на 24 Канал.



Президент розповів, що крок за кроком воїни звільняють нашу землю. Від початку операції вони вже звільнили 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів. Ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів очищені від окупантів. Окрім цього, майже сотню російських військових вдалося взяти в полон.

За словами президента, в районі Добропілля тривають жорсткі бої. Проте будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці.

Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж 2500, з них більш ніж 1300 росіян – убито.

Лише за минулу добу українські захисники знищили 930 російських окупантів. З початку вторгнення російська армія втратила близько 1 098 380 осіб, 11 191 танк та 23 277 бойових броньованих машин.

Водночас зауважимо, що наразі кількість втрат за добу в росіян зменшилася. Якщо раніше середня кількість втрат противника на добу становила близько 1500 осіб, то тепер цей показник знизився до приблизно 800.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що нещодавно Росія проводила ротації своїх військ, тому штурмів було менше. Однак у вересні буде знову велика кількість безповоротних втрат росіян. Ворог вже мав кілька спроб штурмів механізованими колонами й на Добропільському напрямку, і в районі Малої Токмачки на Запоріжжі.

