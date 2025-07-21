За героїзм під час ракетного обстрілу: енергетика Бурштинської ТЕС відзначено Золотим знаком ДТЕК

Микола Мазурик, енергетик Бурштинської ТЕС, отримав найвищу корпоративну нагороду — Золотий знак ДТЕК. Відзнаку вручено за мужність і професіоналізм, виявлені під час ракетного удару по підприємству.

Під час обстрілу енергетик залишався на своєму робочому місці біля пульта керування енергоблоком. Після першого влучання він розпочав аварійну зупинку блоку, щоб уникнути масштабних пошкоджень. В умовах повного знеструмлення та втрати зв’язку Мазурик разом із колегами вручну перекрив головні парові засувки, запобігши перегріву та руйнуванню турбіни, пише Місто.

Крім того, енергетик першим почав гасити пожежу на головному трансформаторі блоку, аби не допустити її поширення на інше обладнання. Основний удар прийшовся саме на цю ділянку станції.

«Чекати удару — найважче. Коли вже прилетіло, діяти потрібно миттєво. Ми знали, що маємо робити свою роботу», — зазначив Микола Мазурик.

Завдяки його діям вдалося зберегти частину критичного обладнання та уникнути людських жертв. Сам енергетик має понад 20 років досвіду в галузі й запевняє, що за необхідності вчинив би так само.

«Якби наші військові кидали свої позиції, ми б уже були під окупацією. Кожен має робити все, що в його силах», — наголосив він.

У ДТЕК відзначили Миколу Мазурика як приклад професійної стійкості й відданості справі.