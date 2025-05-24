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За минулу добу окупанти втратили майже 50 броньовиків, 5 РСЗВ та понад 1100 орків
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили майже 50 броньовиків, 5 РСЗВ та понад 1100 орків

Автор: Ігор Василик
24/05/2025 09:14
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ДІМ РІА
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.05.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 979830 (+1130) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10852 (+11) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22622 (+47) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28201 (+36) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1395 (+5) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1169 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 37177 (+232),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49639 (+232) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3895 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!