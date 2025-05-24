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Якою буде погода на Франківщині у суботу 24 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Франківщині у суботу 24 травня

Автор: Ігор Василик
24/05/2025 09:37
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Прогноз погоди на суботу, 24 травня 2025 року, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

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По Івано-Франківську та області хмарно. Помірний дощ, вночі місцями значний, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по Івано-Франківську: вночі 6-8°, вдень 11-13° тепла. По області: вночі 5-10°, вдень 8-13° тепла. У високогір’ї Карпат: протягом доби 1-6° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6 км.