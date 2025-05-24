Двох прикарпатських колаборантів віддали росії у рамках масштабного обміну “1000 на 1000” ФОТО

23 травня в рамках державного проєкту “Хочу к своим”, який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до російської федерації виїхали 70 колаборантів. Серед них прикарпатці Іван Мартищук та Петро Гресько, засуджені за виправдовування збройної агресії рф проти України, пише КУРС з посиланням на проєкт “Хочу к своим”.

Їх обміняли на українських цивільних заручників, які роками незаконно утримувалися російською владою. Обидва прикарпатці були засуджені до п’яти років ув’язнення за ст. 436-2 КК України – виправдування збройної агресії рф проти України.

Петро Гресько у соцмережі “Одноклассники” розміщував дописи, спрямовані на виправдовування збройної агресії рф проти України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України.

Гресько жив в Івано-Франківську. Івано-Франківський міський суд виніс йому вирок 28 лютого 2023 року. Згодом вирок підтвердив апеляційний суд. Початок строку покарання йому рахується з 24 липня 2022 року.

Іван Мартищук з Верховини на своїй сторінці у Facebook виправдовував збройний напад рф на Україну. КУРС писав, що Мартищука затримали 8 березня 2023 року. Під час обшуку СБУ виявила в телефоні агітатора переписку з російським вояком, у якій фігурант бажав агресорам удачі, називаючи їх «браттями», а також написав гасло «слава россии». 28 березня минулого року Верховинський районний суд виніс йому вирок. Термін покарання рахувався з дати затримання.

Гресько попросився на обмін у росію 11 місяців тому, а Мартищук – 9 місяців тому.