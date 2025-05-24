Вважався зниклим без вісти: в бою за Україну загинув прикарпатець Олег Петраш

У бою за Україну загинув уродженець Галицької громади (село Залуква) військовослужбовець Олег Петраш.
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Понад півроку вважався зниклим без вісти
Полеглий герой служив на посаді стрілця-оператора 4-го відділення 4-го взводу 2-ї спеціальної роти військової частини А4279. Герой народився 06.09.1992 року. Він зник безвісти 16 вересня 2024 року в бою біля населеного пункту Гірник Покровського району Донецької області.
Співчуття родині та близьким
«Довго рідні сподівалися на добрі новини, проте 22 травня мати отримала сповіщення, що Олег, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 16 вересня 2024 року. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя», – зазначив голова Галицької громади Олег Кантор.