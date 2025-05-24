Вважався зниклим без вісти: в бою за Україну загинув прикарпатець Олег Петраш

У бою за Україну загинув уродженець Галицької громади (село Залуква) військовослужбовець Олег Петраш.

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Понад півроку вважався зниклим без вісти

Полеглий герой служив на посаді стрілця-оператора 4-го відділення 4-го взводу 2-ї спеціальної роти військової частини А4279. Герой народився 06.09.1992 року. Він зник безвісти 16 вересня 2024 року в бою біля населеного пункту Гірник Покровського району Донецької області.

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