Еверест не підкорився із першої спроби: франківський депутат Микола Ковальчук не зміг піднятися на найвищу точку світу

Забудовник та депутат Івано-Франківської міської ради Микола Ковальчук так і не зміг піднятися на найвищу гору землі – Еверест.

Ковальчук повідомив в Instagram, що йому не вдалося піднятися на вершину Евересту. Серед причин він назвав “накладки в поїздці”, “певні патологічні відмінності організму” та очікування “занадто оптимальної погоди”, пише Бліц-Інфо.

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Однією з ключових затримок, за словами Ковальчука, стало створення “коридору” для великої групи індійських військових. “Одна із затримок десь на чотири дні – це було якраз те, що робили цей коридор для цих індусів”, – зазначив він, пояснивши, що компанія-організатор відтягувала всіх інших учасників.

Ковальчук додав, що це вже не перша вершина, яка йому не піддалася з першого разу. Раніше він не зміг піднятися на Чимборасо та Монблан. На Монблан йому вдалося зійти з другої спроби.

“Це не перша гора, на яку нам не вдалось піднятись з першого разу, це вже третя гора. Один раз ми не змогли піднятись на Чимборасо, один раз ми не змогли піднятись на Монблан. І цей раз ми не змогли піднятись на Еверест”, – розповів альпініст.

Попри невдачу, Ковальчук наголосив на важливості отриманого досвіду. Він також підтвердив, що обов’язково зробить другу спробу піднятися на Еверест, плануючи її приблизно через два роки. За його словами, до наступного походу необхідно буде “багато чого міняти”, включаючи план акліматизації.