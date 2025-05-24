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Історичний фестиваль "Ремісничий двір Давнього Галича" перенесли на 15 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Історичний фестиваль “Ремісничий двір Давнього Галича” перенесли на 15 червня

Автор: Ігор Василик
24/05/2025 12:26
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У зв’язку із несприятливими погодними умовами, популярний прикарпатський історичний фестиваль “Ремісничий двір Давнього Галича”, який мав відбуватися цими вихідними, було вирішено перенести на більш сприятливу дату – 15 червня 2025 року, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Національний заповідник «Давній Галич»

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Фестиваль таки відбудеться 15 червня. Час проведення 11:00–18:00 години. Місце проведення Музей історії Галича (с. Крилос).

Запрошуємо на унікальну подію — свято ремесел, традицій і живої історії! На вас чекає незабутня подорож у середньовіччя!, йдеться у повідомлені.

Локації:

  • Середньовічний ринок
  • Ковальська майстерня
  • Гончарний двір
  • Чимбарня
  • Лицарське ристалище

Майстер-класи:

  • Виварювання солі
  • Виготовлення човна-довбанки
  • Випалювання кахлю у середньовічній печі
  • Середньовічне письмо стилосами
  • Виготовлення гаманців
  • Обробка металу
  • Мелення пшениці на жорнах
  • Стрільба з лука

Лекції:

  • “Благовірний князь проти святого короля: битва за Галич 1221 року” – д.і.н., Мирослав Волощук.
  • “Галич як освітньо-культурний центр в контексті європейського середньовіччя” – к.і.н., Андрій Стасюк.

Тематичні екскурсії:

Кулінарна дегустація традиційних страв

Вхід на територію Музею історії Галича

  • Дорослі — 60 грн
  • Діти — 40 грн
  • Екскурсія — 300 грн

Не пропустіть! Це більше, ніж фестиваль — це занурення у дух епохи! Приїжджайте з родиною, друзями й гарним настроєм!