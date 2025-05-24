Історичний фестиваль “Ремісничий двір Давнього Галича” перенесли на 15 червня

У зв’язку із несприятливими погодними умовами, популярний прикарпатський історичний фестиваль “Ремісничий двір Давнього Галича”, який мав відбуватися цими вихідними, було вирішено перенести на більш сприятливу дату – 15 червня 2025 року, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Національний заповідник «Давній Галич»
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Фестиваль таки відбудеться 15 червня. Час проведення 11:00–18:00 години. Місце проведення Музей історії Галича (с. Крилос).
Запрошуємо на унікальну подію — свято ремесел, традицій і живої історії! На вас чекає незабутня подорож у середньовіччя!, йдеться у повідомлені.
Локації:
- Середньовічний ринок
- Ковальська майстерня
- Гончарний двір
- Чимбарня
- Лицарське ристалище
Майстер-класи:
- Виварювання солі
- Виготовлення човна-довбанки
- Випалювання кахлю у середньовічній печі
- Середньовічне письмо стилосами
- Виготовлення гаманців
- Обробка металу
- Мелення пшениці на жорнах
- Стрільба з лука
Лекції:
- “Благовірний князь проти святого короля: битва за Галич 1221 року” – д.і.н., Мирослав Волощук.
- “Галич як освітньо-культурний центр в контексті європейського середньовіччя” – к.і.н., Андрій Стасюк.
Тематичні екскурсії:
Кулінарна дегустація традиційних страв
Вхід на територію Музею історії Галича
- Дорослі — 60 грн
- Діти — 40 грн
- Екскурсія — 300 грн
Не пропустіть! Це більше, ніж фестиваль — це занурення у дух епохи! Приїжджайте з родиною, друзями й гарним настроєм!