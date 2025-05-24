Історичний фестиваль “Ремісничий двір Давнього Галича” перенесли на 15 червня

У зв’язку із несприятливими погодними умовами, популярний прикарпатський історичний фестиваль “Ремісничий двір Давнього Галича”, який мав відбуватися цими вихідними, було вирішено перенести на більш сприятливу дату – 15 червня 2025 року, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Національний заповідник «Давній Галич»

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Фестиваль таки відбудеться 15 червня. Час проведення 11:00–18:00 години. Місце проведення Музей історії Галича (с. Крилос).

Запрошуємо на унікальну подію — свято ремесел, традицій і живої історії! На вас чекає незабутня подорож у середньовіччя!, йдеться у повідомлені.

Локації:

Середньовічний ринок

Ковальська майстерня

Гончарний двір

Чимбарня

Лицарське ристалище

Майстер-класи:

Виварювання солі

Виготовлення човна-довбанки

Випалювання кахлю у середньовічній печі

Середньовічне письмо стилосами

Виготовлення гаманців

Обробка металу

Мелення пшениці на жорнах

Стрільба з лука

Лекції:

“Благовірний князь проти святого короля: битва за Галич 1221 року” – д.і.н., Мирослав Волощук.

“Галич як освітньо-культурний центр в контексті європейського середньовіччя” – к.і.н., Андрій Стасюк.

Тематичні екскурсії:

Кулінарна дегустація традиційних страв

Вхід на територію Музею історії Галича

Дорослі — 60 грн

Діти — 40 грн

Екскурсія — 300 грн