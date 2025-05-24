Прикарпатців запрошують вступати до військових навчальних закладів

Всі курсанти вищих військових навчальних закладів України навчаються за рахунок держави, забезпечуються житлом, харчуванням, медичним обслуговуванням і стипендією від 8 до 20 тисяч гривень.

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Про особливості вступної кампанії до вищих військових навчальних закладів України у 2025 році розповіли на брифінгу представники навчальних закладів і Івано-Франківського ОТЦК та СП, пише КУРС.

За словами офіцера відділу призову сектору комплектування Івано-Франківського ОТЦК та СП капітана Мирослава Витвицького, система професійно-військової освіти в Україні поділяється на два основні напрями: підготовка сержантського та старшинського складу та офіцерська підготовка.

Підготовка сержантського та старшинського складу здійснюється у п’яти військових коледжах. Після завершення навчання присвоюється звання “сержант” та освітній ступінь “молодший бакалавр”. Офіцерська підготовка триває чотири роки у вищих військових навчальних закладах із присвоєнням звання “лейтенант” та ступеня “бакалавр”. Далі можливе продовження навчання в магістратурі (1,5 року).

Кандидатами на вступ можуть бути громадяни України віком від 17 до 30 років з повною загальною середньою освітою.

Прийом заяв триває до 10 червня, а вступні випробування відбуватимуться в середині липня. Заяви у будь-який навчальний заклад приймаються через відділення ТЦК та СП за місцем реєстрації або проживання.

Вступникам необхідно здати НМТ з математики, української мови, історії та одного предмета на вибір. Відтак пройти військово-лікарську комісію, здати психологічні тести та скласти нормативи з фізичної підготовки.

За словами Витвицького, курсанти будуть вчитися виключно на бюджетних місцях та перебуватимуть на повному державному забезпеченні. Їх забезпечують формою, житлом, харчуванням, медичним обслуговуванням і стипендією. Курсанти 1-2 курсів отримуватимуть 8 тисяч гривень, а 3-4 курсів – до 20 тисяч гривень на місяць.

Заступник начальника з психологічної підтримки персоналу факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони Харківського національного університету Повітряних Сил ЗСУ Ігор Романенко представив шість факультетів університету. Один з них – факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони – знаходиться в Івано-Франківську. Тут готують офіцерів, які зможуть ефективно виявляти повітряні цілі та проводити розвідку.

«Наша задача – це виявляти ворога, передавати цю інформацію на зенітно-ракетні війська та авіацію. Їхня задача – знищувати ворожі цілі. Наприклад, один із наших підрозділів, який виконує завдання в зоні бойових дій, з початку повномасштабного вторгнення виявив майже один мільйон повітряних цілей… Військовослужбовці цього ж підрозділу за цей час знищили приблизно 400 цілей. Хоча це не є їхньою основною задачею», – пояснив Романенко.

До вступу на кафедру військової підготовки ІФНТУНГ запросив т. в. о. начальника кафедри Дмитро Лісафін. На кафедрі можна отримати військову освіту за спеціалізацією “Організація транспортування, зберігання, розподілу пального, мастильних матеріалів та матеріально-технічних засобів”. Після закінчення випускник військової кафедри отримує первинне офіцерське звання лейтенанта. На навчання можуть вступити як чинні військовослужбовці, так і цивільні особи.

Лісафін наголосив, що, окрім загальновійськової складової, особлива увага приділяється вивченню іноземної мови.

«Іноземна мова вивчається протягом всього періоду навчання, що є обов’язково. Знання мови необхідне зараз як для подальшого кар’єрного зростання, так і для розвитку особистості, а також для того, щоб людина могла брати участь в міжнародних навчаннях», – наголосив Лісафін.

Окрім того, курсанти кафедри військової підготовки ІФНТУНГ під час навчання отримують водійські посвідчення категорій “B” і “C”.