У Франківську зупинили автомобіль-порушник, за кермом якого перебував 14-річний школяр

22 травня, у Івано-Франківську, по вулиці Промисловій патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР. За кермом поліцейські виявили 14-річного підлітка, а поруч його батька.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Поруч із хлопцем у салоні перебував його батько. Чоловік сказав патрульним, що сам дозволив синові керувати автівкою. На нього склали адміністративні матеріали за ст. 184 КУпАП. Це — відповідальність батьків за вчинення неповнолітнім адміністративного правопорушення.

Поліція закликає батьків не наражати дітей на небезпеку та прищеплювати їм повагу до законів.