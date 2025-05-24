Відбувся ще один обмін військовополоненими 307 на 307 ФОТОРЕПОРТАЖ

У суботу 24 травня, у рамках великого обміну 1000 на 1000, відбувся другий етап обміну військовополоненими у кількості 307 на 307 осіб, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Головне управління розвідки.

Відбувся другий етап обміну

Ще 307 Захисників Україна повернула з російського полону – другий день обміну “1000 на 1000”

Серед звільнених із полону – виключно українські військові.

Сьогодні відбувся другий етап великого обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі ще 307 Оборонців.

Нагадаємо, що П’ятеро прикарпатців повернули сьогодні з російського полону

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше. У нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених Оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Сьогоднішній обмін та повернення 307 українських воїнів є другою частиною великого обміну “1000 на 1000”. Учора, 23 травня, було визволено 390 українців. Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців. Працюємо над поверненням усіх!

Слава Україні!